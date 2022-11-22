1 декабря в Казани состоится региональная выставка франшиз Franch Region

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В 9:30 конференц-зал отеля «Ривьера» по адресу: ул. Фатыха Амирхана, 1А, откроет свои двери предпринимателям города, желающим познакомиться с самыми разными франчайзинговыми моделями. Вход свободный.

Кому будет полезна выставка?

- начинающим предпринимателям в поисках идеи для бизнеса,

- опытным бизнесменам, желающим попробовать себя в новом направлении,

- франчайзи, которые хотят дополнить бизнес,

- франчайзерам, расширяющим бизнес,

- инвесторам, ищущим эффективный способ приумножить свои активы.

Гостей экспозиции ожидает насыщенная бизнес-программа, состоящая из двух частей:

1. Презентация одних из самых востребованных на рынке франшиз таких брендов, как: Медицинская Лаборатория «Гемотест», «Фасоль» - франшиза продуктового магазина, «Marafett» - франшиза магазинов шаговой доступности и многие другие;

2. Выступления и мастер-классы известных спикеров, представителей крупных компаний, среди которых:

- Виктор Ляшевский - международный эксперт по франчайзингу и масштабированию, член World FRanchise Concile,

- Екатерина Валькова - специалист по защите интеллектуальной собственности,

- Василь Газизуллин - сооснователь и руководитель каталога франшиз TopFranchise.ru,

- Елена Зубарева - бизнес-тренер и практик,

- Рузиля Тимергалеева - собственник сети строительных магазинов «Берёзка», фитнес-клуба и салона красоты, депутат государственного совета РТ и бизнес-наставник и многие другие.

В рамках Академии франчайзинга вы узнаете, как работают успешные бизнес-модели, как избежать ошибок при создании франшизы, о самых действенных способах продвижения в 2022 году и ещё много важных секретов построения бизнеса.

Живое общение позволит гостям разобраться во всех деталях, а участникам поближе познакомиться с целевой аудиторией.

Экспонентам выставки «Franch РЕГИОН» важно предоставить гостю качественную услугу, подобрав наилучший продукт за наиболее приемлемую цену.

Полный список участников выставки и регистрация на официальном сайте компании «Franch РЕГИОН».

Спонсор сессии «Гемотест» – франшиза медицинского бизнеса от ведущей лаборатории России.

Официальный тревел-партнер: «Aerotour» – услуги по туризму и путешествиям.

При поддержке Российской Ассоциации Франчайзинга (РАФ).