Жители Казани смогут позволить себе больше на «Черной пятнице» в «Галамарте»

Фото: предоставлено пресс-службой

«Черная пятница» - день, который многие ждут весь год (и это не преувеличение!). Народный магазин «Галамарт», как всегда, присоединяется к всемирной акции: 25 ноября вас ждет скидка -30% на весь ассортимент. Амбассадор федеральной франчайзинговой сети, один из самых известных телеведущих России Константин Ивлев уже составляет список покупок для всей семьи, и самое время последовать его примеру!

От «Черной пятницы» до Нового года совсем недалеко, так что это, можно сказать, идеальная возможность подготовиться к празднику и купить подарки всем близким. Для тех, кто с особым трепетом ждет Новый год, то есть малышей, в «Галамарте» можно с легкостью подобрать увлекательный и при этом небанальный подарок: от шарнирной коллекционной куклы до конструктора серии «Робототехника» или суперпроходимой радиоуправляемой машинки, которая умеет даже шагать по лестнице.

Фото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

Помощники, которые существенно облегчат повседневную жизнь, - тостеры, кофеварки, блендеры, мультиварки и другая бытовая техника LEBEN. Беспроигрышным подарком для подруги или сестры станет профессиональный фен, электрическая расческа-выпрямитель или стайлер для волос. Можно меняться хоть каждый день и экспериментировать с укладками!

Фото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

Добавить дому еще больше уюта и тепла смогут ароманаборы от LADECOR: они станут изюминкой любого интерьера и наполнят дом вашим любимым ароматом (зимой особой популярностью пользуются ваниль, корица и цитрусовые запахи, которые напоминают о скором празднике). А также ароматические свечи, светильники с мягким рассеивающим светом и очаровательные букеты из мыльных лепестков - самый простой способ добавить своей ванной комнате немного очарования.

Фото: предоставлено пресс-службой

Кроме того, в «Галамарте» вас ждут любые новогодние аксессуары, посуда для готовки и сервировки, теплые, но при этом легкие пледы и многое-многое другое - всего более 7000 товаров для дома и отдыха. Обновить кухню или спальную комнату, купить всем подарки и украшения к празднику можно будет одним махом 25 ноября - удачной охоты!

Фото: предоставлено пресс-службой

Адреса магазинов «Галамарт» в Казани:

- ул. Ленинградская, 27, ТЦ «Бахетле»;

- пр. Х. Ямашева, 97, ТЦ XL;

- ул. Кулахметова, 28, ТЦ «Моки»;

- ул. Р. Зорге, 66, ТЦ «Олимп»;

- ул. Петербургская, 9, ТЦ «Республика»;

- ул. Ю. Фучика, 90, ТЦ «Франт»;

- пр. Победы, 91, ТЦ «Южный».

Тел. 8 800 25 000 25

Сайт «Галамарт»

* Акция -30% действует 25 ноября 2022 г. в розничных магазинах «Галамарт». В акции не участвуют бытовая химия, искусственные ели. На посуду BY, Ivlev Chef Home BY Kitchen действует скидка -15%.