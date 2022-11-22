В Набережных Челнах простились с добровольцем, погибшим в ходе спецоперации на Украине

Татарстанский автоград будет хранить светлую память о бойце, замечают местные власти. Фото: мэрия Набережных Челнов

Во вторник, 22 ноября, в Набережных Челнах простились с Андреем Урасиным - местным жителем, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Мужчина отправился защищать Родину в качестве добровольца.

Перед родными и близкими покойного выступил первый замглавы Исполкома города Илья Зуев. В своей речи он отметил, что Урасин награжден Орденом Мужества, и татарстанский автоград будет всегда хранить светлую память о нем.

- Он не дрогнул в трудную минуту, достойно прошел свой путь, - заметил Зуев.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram