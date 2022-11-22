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НовостиОбщество22 ноября 2022 12:40

За два года на безопасность школ и детсадов Казани потратили более 1,7 миллиарда рублей

Эти средства были направлены в том числе на дневную охрану и покупку необходимого технического оснащения
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Среди прочего в дошкольных и учебных учреждениях обустроили пункты охраны.

Среди прочего в дошкольных и учебных учреждениях обустроили пункты охраны.

Фото: Олег ЗОЛОТО

За период с 2020 по 2022 годы на обеспечение антитеррористической безопасности школ и детских садов Казани было выделено более 1,7 миллиарда рублей. Эти средства ушли направлены на дневную охрану учреждений и покупку технических средств, заявил на очередной сессии Казгордумы начальник Управления образования Исполкома города Ирек Ризванов.

По его словам, за два года в столице Татарстана была проведена работа по обновлению и модернизации технических средств безопасности. Рабочие заменили ограждения и калитки, установили систему контроля и управления доступом, обустроили пункты охраны, а также оснастили школы и детсады системами экстренного оповещения.

Оставшиеся работы планируется завершить до конца года.

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