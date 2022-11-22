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НовостиОбщество22 ноября 2022 12:00

Сафиуллин ушел с поста проректора по хоздеятельности в Казанском федеральном университете

Это место занял Алмаз Мингулов, бывший ранее заместителем главы Минспорта Татарстана
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Новость о кадровых перестановках подтвердили в пресс-службе вуза. Фото: media.kpfu.ru

Новость о кадровых перестановках подтвердили в пресс-службе вуза. Фото: media.kpfu.ru

Во вторник, 22 ноября, стало известно о кадровых изменениях в Казанском федеральном университете (КФУ). Так, Ленар Сафиуллин ушел с поста проректора по хозяйственной деятельности. Это место занял Алмаз Мингулов, бывший ранее заместителем главы Минспорта Татарстана, сообщают в пресс-службе вуза.

СПРАВКА КП

Известно, что Алмаз Мингулов окончил Казанский государственный технический университет имени Туполева по специальности «Экономика и управление на предприятии», после чего окончил магистратуру в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.

Он является Заслуженным экономистом республики.

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