В ряде школ Казани появятся сенсорные комнаты для детей с расстройствами аутистического спектра

В городе также ведется активная работа по подготовке и переподготовке специалистов, работающих с ребятами с особенностями здоровья. Фото: Иван ВИСЛОВ

До конца года в тех школах Казани, где учатся дети с расстройствами аутистического спектра, появятся специальные сенсорные комнаты. На их организацию было выделено девять миллионов рублей, заявил начальник Управления образования Исполкома города Ирек Ризванов.

По его словам, на данный момент с столице Татарстана учатся 1,2 тысячи детей с инвалидностью и 870 детей с ограниченными возможностями здоровья. За последние пять лет количество школ с программами инклюзивного образования выросло до 45.

Что касается детсадов, то в 59 открыты 106 специализированных групп. Два детсада (№№113 и 151) в целом являются консультационными центрами, где родителям детей различными болезнями оказывают помощь. В 2023 году последних должно стать семь.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram