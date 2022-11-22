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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 11:32

На хлебоприемном предприятии в Татарстане рабочему оторвало руку

Конечность затянуло в механизм подачи зерна
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По факту произошедшего организована доследственная проверка.

По факту произошедшего организована доследственная проверка.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Около девяти часов утра во вторник, 22 ноября, на хлебоприемном предприятии «Август-Муслюм», расположенном в селе Муслюмово, пострадал рабочий. Мужчина очищал магистрали подачи зерна, когда его руку неожиданно затянуло в механизм. В результате произошла травматическая ампутация конечности.

С места произошедшего 37-летнего мужчину госпитализировали в районную больницу.

По факту случившего организована доследственная проверка. Ее ход и результаты контролирует прокуратура района, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

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