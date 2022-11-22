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НовостиОбщество22 ноября 2022 11:44

В Набережных Челнах выделили три площадки для складывания снега

Они находятся вдоль проезда Тозелеш, за 52-м микрорайоном по улице Машиностроительная и в районе Элеваторной Горы
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Последняя точка была открыта в городе прошлой зимой из-за большого количества осадков.

Последняя точка была открыта в городе прошлой зимой из-за большого количества осадков.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Власти Набережных Челнов подготовили сразу три площадки для складывания снега. Одна находится вдоль проезда Тозелеш, вторая - за 52-м микрорайоном по улице Машиностроительная, а третья - в районе Элеваторной Горы, сообщают chelny-biz.

Напомним, последняя площадка была открыта в прошлом сезоне, из-за того, что зимой 2021-2022 годов в Татарстане выпало очень много снега.

Напомним, ранее сообщалось, что власти города направят 7,9 миллиона рублей на уборку парков грядущей зимой. На эти деньги подрядчик должен будет содержать в приличном состоянии 11 общественных пространств.

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