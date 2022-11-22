В Татарстана ожидаются сильные снегопады и ледяные дожди

Вместе с осадками в регионе возможны туман и метель. Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 23 ноября, в Татарстане ожидается непогода с сильным снегом, ледяным дождем и гололедицей. Вместе с тем возможны туман и метель, предупреждают местных жителей в Гидрометцентре региона.

Ночью прогнозируется от -4 до -9, на востоке до -14 градусов, а днем - от -2 до -7.

Похожая погода ждет республику и в четверг, 24 числа. Разве что на дорогах тогда образуется еще и снежная каша.

Напомним, ранее сообщалось о температурных аномалиях, которые будут наблюдаться в Татарстане до конца ноября. По прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся на два градуса ниже нормы.

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