В Чебоксарах посреди ночи 8-летний школьник отравился угарным газом и скончался

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СКР по Чувашии

В ночь на вторник, 22 ноября, в одной из квартир дома №9 по улице Тимофея Кривова в Чебоксарах произошла трагедия. В результате утечки продуктов горения угарным газом отравились два ребенка. Восьмилетний мальчик скончался, а его 14-летняя сестра была госпитализирована (на данный момент ее жизни ничего не угрожает).

В момент происшествия в квартире также находилась мать детей, но она не пострадала.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По предварительным данным, хозяева квартиры самостоятельно внесли изменения в дымоход газовой колонки.

- В ходе следствия будет также дана оценка деятельности управляющей компании и газовой службы по контролю за организацией и безопасностью газоснабжения в указанной квартире. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщают в следственном управлении СКР по Чувашии.

Трагедия произошла в доме №9 по улице Тимофея Кривова. Фото: СУ СКР по Чувашии

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