Поликлиника №7 в Набережных Челнах получит реабилитационное оборудование на 60 миллионов рублей

На данный момент медики проходят обучение по эксплуатации новой техники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что поликлиника №7 в Набережных Челнах получит около 50 единиц современного реабилитационного оборудования на общую сумму более 60 миллионов рублей. Это будет сделано в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения».

После появления этой техники отделение амбулаторной медицинской реабилитации поликлиники будет считаться современным центром медицинской реабилитации третьего этапа. Там смогут принимать пациентов, чье состояние по шкале реабилитационной маршрутизации оценивается двумя и тремя баллами, сообщают в медучреждении.

На данный момент медики проходят обучение по эксплуатации нового оборудования. Им в этом помогают специалисты из Казани и Москвы.

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