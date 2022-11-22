Судьба Бурмистрова в «Ак Барсе» решится после ухода Знарка

нападающего могут обменять на другого игрока из КХЛ. Фото: ak-bars.ru

Сначала поступила информация о том, что «Ак Бар» готовится покинуть нападающий Александр Бурмистров, причем в самое ближайшее время. Речь идет об обмене игрока с его переходом в один из клубов КХЛ Западной конференции.

Причина тому, конфликт Бурмистрова с главным тренером Олегом Знарком. Но тут дамоклов меч навис уже и над самим Знарком. По сообщениям СМИ, он должен покинуть казанский клуб после возвращения из Казахстана, где 23 ноября «Ак Барс» сыграет с местным «Барысом».

Напомним, казанцы под руководством Олега Знарка проиграли в пяти из шести встречах. Последнее поражение они потерпели от «Сибири» со счетом 2:4.

Как стало известно корреспонденту КП-Казань от собственных источников близких к ситуации в клубе, если Знарок все же уйдет из «Ак Барса», то Бурмистров останется в Казани, а если этого не произойдет, то нападающий сам покинет команду.

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