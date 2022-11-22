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НовостиОбщество22 ноября 2022 10:02

В Татарстане за 2022 год на строительство и ремонт дорог потратили 193,9 миллиарда рублей

Из них 126,5 миллиарда рублей - это федеральные проекты
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам Фарита Ханифова, в Татарстане работы по строительству и реконструкции дорог были выполнены в рекордные цифры.

По словам Фарита Ханифова, в Татарстане работы по строительству и реконструкции дорог были выполнены в рекордные цифры.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Татарстане на строительство и реконструкцию дорог потратили 193,9 миллиарда рублей. Из них 126,5 миллиарда рублей - это федеральные проекты, а 67,5 миллиарда рублей из республиканского бюджета - региональные.

Это рекордная сумма, отметил 22 ноября на брифинге глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов.

Напомним, что только на развитие дорожных сетей и благоустройства дворов в Казани в 2022 году потратили 25,6 миллиарда рублей. Общая площадь работ составила около двух миллионов квадратных метров.

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