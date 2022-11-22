Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок покинет клуб после матча с «Барысом»

На данный момент «барсы» находятся на 8 месте в турнирной таблице Восточной конференции. Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Стало известно, что главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок покинет клуб после возвращения команды с выездной игры с «Барысом», которая состоится 23 ноября. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, Знарку давали шанс в три матча, чтобы исправить ситуацию со систематическими провалами «барсов», которые проиграли в пяти из шести последних играх. Так, например, 21 числа казанцы уступили «Сибири» со счетом 2:4.

На данный момент «Ак Барс» с 32 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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