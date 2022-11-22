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НовостиОбщество22 ноября 2022 9:22

В Татарстане решили создать центр пчеловодства и аквакультуры

Контролировать процесс его организации будет Минсельхоз республики
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В течение 30 дней должны утвердить устав организации, обеспечить государственную регистрацию и провести мероприятия по созданию центра пчеловодства и аквакультуры.

В течение 30 дней должны утвердить устав организации, обеспечить государственную регистрацию и провести мероприятия по созданию центра пчеловодства и аквакультуры.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане появится автономная некоммерческая организация "Центр пчеловодства и аквакультуры". Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, контролировать процесс его исполнения будет Минсельхоз региона. В данное время ведомство должно в течение 30 дней утвердить устав организации, обеспечить государственную регистрацию и провести мероприятия по созданию центра. А учредитель организации до 30 апреля 2023 года должен будет внести имущественный взнос в размере 10 тысяч рублей за счет казны республики .

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