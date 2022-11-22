«Планирую выращивать редкие виды птиц и развивать агротуризм»: студенты «Школы фермера» в Татарстане защищают бизнес-проекты

Фото: предоставлено пресс-службой

В Татарстане подходит к завершению третий этап образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». В течение двух месяцев начинающие фермеры изучали правовые аспекты работы хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомились с новейшими агротехнологиями, проходили практику на ведущих агропромышленных предприятиях республики. Образовательная программа реализуется на базе Казанского государственного аграрного университета при содействии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

На данный момент участники «Школы фермера» защищают бизнес-проекты. Выпускные квалификационные работы слушатели представляют по двум направлениям: «Скотоводство», «Птицеводство».

- У слушателей очень много амбициозных идей, каждый проект по-своему уникален. Кто-то планирует открыть молочную ферму, производить мясо и молоко, другой – расширить свое хозяйство, а третий – активно развивать агротуризм. Главное – то, что каждый участник вовлечен в свое дело и уже готов запустить свой агробизнес. Приятно наблюдать за развитием наших учеников, ведь совсем недавно они были с фермерством на «Вы», а сегодня готовы проконсультировать новичков в АПК по самым сложным вопросам, – отметила директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

Выращивать редкие виды птиц и развивать агротуризм планирует и Лилия Дмитриева.

- Мясо птицы очень популярно в Татарстане, с годами необходимость в таком натуральном фермерском продукте будет только расти. Именно поэтому акцент делаю именно на увеличении производства мяса птицы. Сейчас в нашем личном подсобном хозяйстве 8 видов птиц (перепела, индюки, гуси, индоутки, утки, куропатки, павлины, эму), хотела бы выращивать редкие виды птиц и заниматься селекцией. Для этого планирую приобрести земельный участок и купить еще несколько инкубаторов. Уже сейчас могу отметить, что натуральной фермерской продукцией, а это не только мясо птицы, но и колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, бастурма, хлеб и сыры, полностью обеспечиваю свою семью. В будущем хотела бы также развивать агротуризм, но уже сейчас делаю первые шаги в этом направлении: провожу экскурсии по хозяйству, мастер-классы по птицеводству для взрослых и детей, фотосессии. Со временем думаю оказывать для гостей комплексные услуги по проживанию, отдыху, питанию, проведению досуга. Желание и цели есть, буду дальше расти, – поделилась впечатлениями Лилия Дмитриева.

В ходе защиты проектов члены итоговой аттестационной комиссии отмечают высокий уровень представленных начинающими фермерами бизнес-идей. По итогам обучения участники «Школы фермера» получат диплом государственного образца по программе дополнительного образования «Агробизнес фермерского хозяйства».

«Школа фермера» – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства РФ, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.

Проект реализуется с осени 2020 года, в нем участвовали более 50 регионов.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.