Суд заочно арестовал журналиста из Казани, включенного в список иноагентов

Мужчина обвиняется по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советский районный суд Казани заочно арестовал журналиста Андрея Григорьева*, обвиняемого по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». На данный момент мужчина находится в розыске.

Григорьев* заочно арестован на два месяца. Срок начнет отсчитываться с момента его задержания.

*включен Минюстом России в список иноагентов

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