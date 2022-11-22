Отключение водоснабжения домов запланировано на 9:00 24 ноября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ряд поселков Советского района Казани почти на сутки останется без воды. Водоснабжение там будет отключено с 9:00 24 ноября до полуночи 25 числа. Это связано с проведением аварийных работ по замене запорной арматуры и технических трубопроводов на водозаборе «Аки», сообщает МУП «Водоканал».

Отключение коснется улиц Белокаменная, Беловежская, Белозерская, Беркутовая, Бирюсовая, Изумрудная, Крылатская, Лесная, Малахитовая, Привольная, Казанская, Советская и Центральная, а также переулков Вересковый, Извилистый и Овражный в поселке Константиновка. Воды также не будет в домах по улицам Продольная, Мадлен, Утренняя, Шоссейная, Гагарина, Раздольная, Заречная и Пионерская в поселке Новая Сосновка, а также во всех домах в поселках Аки, Большие Дербышки, Возрождения, Киндери, Малые Дербышки и Царицынский бугор.

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