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НовостиОбщество22 ноября 2022 7:34

Изменился режим работы паромной переправы Аракчино-Верхний Услон

До 30 ноября она будет функционировать без выходных
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Стоимость переправы с одной берега на другой осталась прежней.

Стоимость переправы с одной берега на другой осталась прежней.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стало известно об изменении режима работы паромной переправы Аракчино-Верхний Услон. Вплоть до 30 ноября она будет функционировать ежедневно с 6:00 до 20:00, сообщает пресс-служба Кировского и Московского районов Казани.

Стоимость переправы осталась прежней: 300 рублей для автомобилей весом до 10 тонн и 80 рублей для пассажиров без транспорта.

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