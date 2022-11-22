Для решения вопроса с дефицитом мест в школах Казани нужно 60 миллиардов рублей

Школ не хватает для ребят из ЖК «Солнечный городок» и «Салават Купере», а также поселков Вишневка и Привольный. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На данный момент в Казани не хватает школ для того, чтобы все дети учились комфортно. Порядка 2,5 тысячи ребят вынуждены ездить на занятия в другие районы. На решение этой проблемы нужно около 60 миллиардов рублей, которые можно было бы направить на строительство новых учебных учреждений, заявил на очередной сессии Казгордумы начальник управления образования города Ирек Ризванов.

По его словам, острый дефицит в школьных местах наблюдается в жилых комплексах «Солнечный городок» и «Салават Купере», а также в поселках Вишневка и Привольный. Для семи новых учебных учреждений уже ведется разработка проектно-сметной документации.

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