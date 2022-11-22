Гидрометцентр Татарстана предупредил о температурных аномалиях до конца ноября

К концу недели также ожидается ухудшение погодных условий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гидрометцентр Татарстана предупредил местных жителей о температурных аномалиях, которые будут наблюдаться в республике до конца ноября. По прогнозам синоптиков, температура воздуха на улице будет на два градуса ниже климатической нормы.

Отметим, что нормой для Татарстана в целом в этом время считается среднесуточная температура от -5 до -7 градусов. Что касается Казани в частности, то там обычно бывает теплее - от -1 до -5 градусов.

Напомним, ранее синоптики сообщили о значительном ухудшении погоды. В ближайшие дни прогнозируются метель, сильный гололед и ледяной дождь

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram