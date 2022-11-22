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НовостиОбщество22 ноября 2022 6:36

В Чувашии создали Экспортный совет при главе республики

Он должен содействовать развитию экспортной деятельности в регионе
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Члены совета будут работать там на безвозмездной основе.

Члены совета будут работать там на безвозмездной основе.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Чувашии решили создать Экспортный совет при главе республики. Соответствующий указ 21 ноября подписал руководитель региона Олег Николаев. В тот же день документ вступил в силу.

Предполагается, что данный совет будет содействовать развитию местной экспортной деятельности. В его состав войдут представители республиканских и муниципальных органов власти, а также предприниматели. Работать там все они будут на безвозмездной основе.

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