В Чувашии создали Экспортный совет при главе республики

Члены совета будут работать там на безвозмездной основе. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Чувашии решили создать Экспортный совет при главе республики. Соответствующий указ 21 ноября подписал руководитель региона Олег Николаев. В тот же день документ вступил в силу.

Предполагается, что данный совет будет содействовать развитию местной экспортной деятельности. В его состав войдут представители республиканских и муниципальных органов власти, а также предприниматели. Работать там все они будут на безвозмездной основе.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram