27 ноября в Казани будет работать мобильный пункт приема вторсырья

Акция будет проходить на парковке одного из ТЦ на проспекте Победы. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В воскресенье, 27 ноября, в Казани состоится акция по сбору вторсырья на переработку. В специальный мобильный пункт будут приниматься полистирол с маркировкой PS-6 и пенопласт в чистом виде и без наклеек. Туда же горожане смогут сдать ПЭТ-бутылки, ПНД-пластик, стекло, блистеры от лекарств, сухую органику, корма для животных, горшки для цветов, винные пробки (не пластиковые) и изношенные шины.

Пункт развернется на парковке одного из городских торговых центров по адресу: проспект Победы, №141. Он будет работать с 10:00 до 12:30.

Отметим, что там не будут принимать битую посуду, велосипеды, зубные щетки, пластиковые игрушки и мокрую органику.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram