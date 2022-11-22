Житель Набережных Челнов не оплачивал штрафы и не платил налоги, из-за чего лишился BMW

Легковушка была обнаружена в ходе совместного рейда судебных приставов и автоинспекторов. Фото: Алексей ФОКИН

Житель Набережных Челнов длительное время не оплачивал штрафы ГИБДД и не платил налоги, в результате чего задолжал порядка 107 тысяч рублей. Выплачивать деньги добровольно мужчина не хотел, поэтому судебным приставам пришлось арестовать его автомобиль - BMW 525I.

Иномарка была обнаружена в ходе совместного рейда приставов и автоинспекторов. Ее остановили и эвакуировали на спецстоянку.

Чтобы вернуть автомобиль, горожанин должен погасить долги в течение 10 дней. В противном случае машина будет реализована, сообщают в ГУФССП по Татарстану.

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