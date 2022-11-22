Во время пожара на заброшенной ферме в Чувашии погибли два человека

Трагедия произошла в деревне Байдуши Цивильского района. Фото: СУ СКР по Чувашии

СУ СКР по Чувашии организовало проверку по факту пожара на заброшенной ферме сельскохозяйственного производственного кооператива «Победа» в деревне Байдуши Цивильского района. ЧП произошло в воскресенье, 20 ноября. После тушения огня там были обнаружены тела двух человек - предположительно 57-летнего мужчины и 58-летней женщины.

На месте трагедии работают следователи. По предварительной версии, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем во время курения. Данных, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти людей, нет.

Более подробные обстоятельства пожара устанавливаются.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: СУ СКР по Чувашии

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