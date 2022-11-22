В результате пожара в Лениногорске погиб мужчина

Подробности и причины произошедшего устанавливаются.
Фото: МЧС Татарстана
В понедельник, 21 ноября, загорелась одна из квартир в доме №20 по улице Чайковского в Лениногорске. Огонь охватил три квадратных метра дивана и пола в зальной комнате. Жильцы потушили пожар самостоятельно, но в результате ЧП погиб 51-летний мужчина.
Когда на место прибыли пожарные, тело погибшего находилось на кровати в спальне.
Причина произошедшего устанавливается, сообщают в МЧС Татарстана.
Общая площадь возгорания составила три квадратных метра.
Фото: МЧС Татарстана
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