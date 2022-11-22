Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 ноября 2022 5:16

В результате пожара в Лениногорске погиб мужчина

Огонь охватил диван и пол в одной из комнат квартиры, где он находился
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Подробности и причины произошедшего устанавливаются.

Подробности и причины произошедшего устанавливаются.

Фото: МЧС Татарстана

В понедельник, 21 ноября, загорелась одна из квартир в доме №20 по улице Чайковского в Лениногорске. Огонь охватил три квадратных метра дивана и пола в зальной комнате. Жильцы потушили пожар самостоятельно, но в результате ЧП погиб 51-летний мужчина.

Когда на место прибыли пожарные, тело погибшего находилось на кровати в спальне.

Причина произошедшего устанавливается, сообщают в МЧС Татарстана.

Общая площадь возгорания составила три квадратных метра.

Общая площадь возгорания составила три квадратных метра.

Фото: МЧС Татарстана

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram