В Татарстане баржа сорвалась с якоря и едва не столкнулась с плотиной

Инцидент произошел вечером 21 ноября на реке Кама. Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 18:56 в понедельник, 21 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на реке Кама, а именно на верхнем бьефе Нижнекамской ГЭС, с якоря сорвало баржу. Судно несло на плотину.

Спустя чуть менее часа к барже подплыл буксир-толкач, с которым ее удалось состыковать. Судно на тот момент находилось в ста метрах от плотины и столкнуться с ней не успело, сообщают в МЧС Татарстана.

В итоге баржа была отбуксирована в отстойник судоходной компании.

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