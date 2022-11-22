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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 5:06

В Татарстане баржа сорвалась с якоря и едва не столкнулась с плотиной

Ее вовремя удалось состыковать с буксиром-толкачом
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Инцидент произошел вечером 21 ноября на реке Кама.

Инцидент произошел вечером 21 ноября на реке Кама.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 18:56 в понедельник, 21 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на реке Кама, а именно на верхнем бьефе Нижнекамской ГЭС, с якоря сорвало баржу. Судно несло на плотину.

Спустя чуть менее часа к барже подплыл буксир-толкач, с которым ее удалось состыковать. Судно на тот момент находилось в ста метрах от плотины и столкнуться с ней не успело, сообщают в МЧС Татарстана.

В итоге баржа была отбуксирована в отстойник судоходной компании.

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