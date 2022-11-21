Знарок прокомментировал поражение «Ак Барса» в матче с «Сибирью»: «Бросков не хватило»

"Барсы" сыграли в Новосибирске 21 ноября. Фото: ak-bars.ru

В этот понедельник, 21 ноября, в Новосибирске в рамках чемпионата КХЛ «Ак Барс» встретился на льду с местной «Сибирью».

Команды с первых минут игры проявили активность. А после того, как шайба отскочила от вратаря хозяев, ее смог вколотить в створ Максим Быков. Счет 1:0 в пользу «Ак Барса». Разрыв был увеличен после того, как «Сибирь» оказалась в меньшинстве. Ворота соперника поразил Кирилл Петрова.

Затем в меньшинстве остался и «Ак Барс». Это произошло в связи с потасовкой из-за силового приема. Хозяева практически сразу отыграли одну шайбу – счет 2:1.

Второй период отметился плотной борьбой команд. В итоге «Сибирь» сумела сравнять счет до очередного перерыва. Третий отрезок игры так же не принес удачи казанцам. Мало того, хозяева смогли вырваться вперед на две шайбы. Спасти матч «Ак Барсу» не помогло даже снятие своего вратаря в конце игры. Казанская команда проиграла со счетом 2:4.

- Играли неплохо, много времени провели в атаке, но, к сожалению, забили только два гола. Бросков не хватило. Думаю, что у нас все впереди. Мы с каждым матчем играем лучше и лучше, чувствуется коллектив. Думаю, у нас все будет хорошо, - прокомментировал поражение своих подопечных главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок.

Отметим, что выездная серия игр для казанской команды завершится 23 ноября. В Астане «Ак Барс» встретится с казахстанским «Барысом».

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