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НовостиОбщество21 ноября 2022 16:22

Вопросы общественного транспорта в Чебоксарах и Новочебоксарске будет решать Кабмин Чувашии

Соответствующий закон планируют принять до конца 2022 года
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Предлагаемый документ будет направлен на оптимизацию маршрутов, изменение расписания рейсов и переход на регулируемый тариф.

Предлагаемый документ будет направлен на оптимизацию маршрутов, изменение расписания рейсов и переход на регулируемый тариф.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полномочия транспортного обслуживания Чебоксар и Новочебоксарска перейдут Кабмину Чувашии. Соответствующий закон планируют принять до конца 2022 года, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта.

По словам главы Чувашии Олега Николаева, эти изменения помогут добиться бесперебойной, безопасной и экологичной работы общественного транспорта. Предлагаемый документ будет направлен на оптимизацию маршрутов, изменение расписания рейсов и переход на регулируемый тариф - это позволит использовать пассажирам единый проездной билет в Чебоксарах, Новочебоксарске и на межрайонных маршрутах.

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