Жителей Чувашии предупредили о ледяном дожде и похолодании до -20 градусов

К концу недели установится ясная морозная погода. Фото: Михаил РЯБИКОВ

В предстоящие сутки, 22 ноября, в Чувашии без осадков, местами туман и слабый ветер. Днем температура составит от 0 до -5 градусов. А вот в среду, 23 ноября, есть высокая вероятность того, что на республику обрушится ледяной дождь. Связано это с тем, что теплый фронт принесет в регион обильные осадки, сообщает проект «Погода в Чувашии».

В четверг, 24 ноября, ожидается снег, а ближе к концу недели осадки прекратятся. В выходные дни, 26 и 27 ноября, в Чувашии будет ясная морозная погода со слабым ветром. Днем столбики термометров покажут от -5 до -7 градусов, а ночью - до 20 градусов мороза.

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