В Нижнекамске полицейские задержали водителя «Нивы», который по пьяни сбил пешехода и скрылся

Момент наезда был заснят на видео. Фото: скриншот с видео

Вечером 19 ноября в Нижнекамске водитель «Нивы», по предварительной информации, не уступил дорогу пешеходу. 36-летний мужчина переходил дорогу по «зебре», которая не оборудована светофором. Несмотря на предупреждающие знаки, отечественный внедорожник не сбавил скорость и сбил пешехода. Мало того, водитель автомобиля скрылся с места происшествия после совершенного им наезда. Помощь пострадавшему оказали очевидцы. Мужчину с различными травмами доставили в ближайшую больницу. Момент наезда зафиксировал видеорегистратор одной из проезжавших мимо машин.

В свою очередь сотрудники ГИБДД начали поиск сбежавшего водителя. Вскоре он был найден и задержан. Как было установлено полицейскими, в тот день 50-летний мужчина сел за руль своей «Нивы», будучи пьяным.

- В отношении водителя составлены административные материалы. Ему предстоит заплатить штраф в 30 тысяч рублей. Также ему грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и арест на 15 суток. Помимо этого, в отношении мужчины было возбуждено административное дело за нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, которое повлекло причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, - сообщили в ГИБДД Татарстана.

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