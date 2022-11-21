Врачи инфекционной больницы Набережных Челнов трое суток спасали жизнь 9-летнего мальчика

За жизнь мальчика боролись врачи-реаниматологи и специалисты по нейроинфекциям. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ребенок из Агрыза поступил в отделение реанимации инфекционной больницы Набережных Челнов поздним вечером с острой формой гнойного менингита. У 9-летнего мальчика нестерпимо болела голова, отмечались рвота, высокая температура, которую практически не удавалось сбить лекарствами. Его речь и движения были замедленными, сообщает пресс-служба Горздрава Набережных Челнов.

В течение первых суток за жизнь ребенка боролись врачи-реаниматологи. После того, как его состояние было стабилизировано, мальчика передали специалистам по нейроинфекциям. На то, чтобы симптомы болезни ушли, сознание прояснилось, восстановился аппетит и двигательная активность, потребовалось две недели.

- Менингит - воспаление оболочек головного и спинного мозга. Наибольшую опасность болезнь представляет для детей, - подчеркнула врач-инфекционист Елена Минаева.

В настоящее время мальчик чувствует себя хорошо и уже вернулся домой к родным.

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