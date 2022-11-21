На программу «Наш двор» в Татарстане на 2023 год выделят 9 миллиардов рублей

За три года действия программы благоустроили 3 тысячи территорий. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстана на благоустройство дворовых территорий в 2023 году выделили 9 миллиардов рублей. На эти деньги планируют обустроить около тысячи объектов. Об этом рассказала куратор республиканской программы «Наш двор» Арина Петрова в прямом эфире в соцсетях

По ее словам, сейчас подготавливается документация и идет подсчет дворов, нуждающихся в ремонте. Арина Петрова также рассказала, что с начала 2022 года в республике по данной региональной программе привели в порядок 1,2 тысячи дворов, а за все три года ее действия - 3 тысячи придомовых территорий.

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