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НовостиОбщество21 ноября 2022 13:40

Стартовала регистрация участников на Казанский марафон 2023

Забеги пройдут в столице Татарстана 20 и 21 мая
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Все желающие смогут попробовать себя на марафонской или полумарафонской дистанциях.

Все желающие смогут попробовать себя на марафонской или полумарафонской дистанциях.

Фото: Василий Вахрин

Стартовала регистрация участников на Казанский марафон-2023, который пройдет 20 и 21 мая. Все желающие смогут принять участие в забегах на марафонскую (42,2 километра) и полумарафонскую (21,1 километра) дистанции, а также попробовать себя в дистанциях на 10 и 3 километра. Для детей организуют свои гонки.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте до 1 мая 2023 года. Там же можно подробнее узнать о форматах забегов и их расписании.

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