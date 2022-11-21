Все желающие смогут попробовать себя на марафонской или полумарафонской дистанциях. Фото: Василий Вахрин

Стартовала регистрация участников на Казанский марафон-2023, который пройдет 20 и 21 мая. Все желающие смогут принять участие в забегах на марафонскую (42,2 километра) и полумарафонскую (21,1 километра) дистанции, а также попробовать себя в дистанциях на 10 и 3 километра. Для детей организуют свои гонки.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте до 1 мая 2023 года. Там же можно подробнее узнать о форматах забегов и их расписании.

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