Жителей Татарстана предупредили о значительном ухудшении погоды

Погода улучшится только к концу недели. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 22 ноября, погода не изменится. Вероятность выпадения осадков крайне мала, но синоптики прогнозируют туман. Температура воздуха ночью составит до - 12 градусов, днем - от -2 до -7, На дорогах возможен гололед.

А вот в среду, 23 ноября, погода резко ухудшится. Прогнозируется сильный снег, метель со значительным ухудшением видимости, ледяной дождь и гололед. Днем ожидается от -2 до -7 градусов, в ночные часы - от -4 до -9 градусов, на востоке до -14.

В четверг, 24 ноября, на территории республики сохранятся осадки в виде снега. Температура днем составит от -1 до -6 градусов, ночью - от -3 до -8 градусов. На дорогах снежные заносы, каша и сильный гололед.

Как сообщает Гидрометцентр Татарстана, в конце недели, 25 и 26 числа, погода улучшится, выпадет небольшое количество снега. В дневное время температура будет составлять от -2 до -7, ночью столбики термометров опустятся до 11 градусов мороза.

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