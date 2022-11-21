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НовостиОбщество21 ноября 2022 12:21

Призер Чемпионата России по кулинарии проведет в Татарстане бесплатные мастер-классы для самозанятых

Участников научат не только секретам готовки, но и правильному ведению бизнеса
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Высший пилотаж покажет шеф-кондитер Юлия Иванова.

Высший пилотаж покажет шеф-кондитер Юлия Иванова.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

26 и 27 ноября в Татарстане пройдут бесплатные мастер-классы для самозанятых от шеф-кондитера, серебряного призера Чемпионата России по кулинарии и сервису Юлии Ивановой. Она расскажет как работать с шоколадом, как изготавливать зефир, кейк-попсы и венские вафли, как заработать начинающим кондитерам, как рассчитать себестоимость изделий и как правильно искать заказы.

В субботу, 26 числа, мастер-класс пройдет в Казани, а в воскресенье, 27 числа - в Альметьевске. Для участия нужно оставить заявку, сообщает Минэкономики республики.

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