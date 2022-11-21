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НовостиОбщество21 ноября 2022 11:53

Надежда Бабкина награждена медалью ордена «За заслуги перед Чувашской республикой»

Глава региона Олег Николаев отметил активную общественную деятельность певицы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В 2022 году артистка стала лицом проекта «Вышитая карта России», инициированного Чувашией.

В 2022 году артистка стала лицом проекта «Вышитая карта России», инициированного Чувашией.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица и художественный руководитель московского государственного академического театра «Русская песня» Надежда Бабкина награждена медалью ордена «За заслуги перед Чувашской республикой». Соответствующий указ 21 ноября подписал глава региона Олег Николаев.

В документе говорится, что Бабкина отмечена наградой за активную общественную деятельностью и заслуги перед Чувашией.

Напомним, что в 2022 году именно Бабкина стала лицом проекта «Вышитая карта России», который был инициирован республикой.

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