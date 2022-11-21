В ДТП на улице Карла Маркса в Йошкар-Оле пострадала 4-летняя девочка

Предполагаемый виновник аварии - 25-летний водитель японской легковушки. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 19:30 в воскресенье, 20 ноября, на перекрестке у дома №113 по улице Карла Маркса в Йошкар-Оле столкнулись автомобили Mitsubishi и Renault. По предварительным данным, 25-летний водитель первой иномарки ехал по второстепенной дороге, но не пропустил легковушку, которая двигалась по главной.

В результате ДТП пострадала четырехлетняя девочка, которая находилась в салоне Renault. Она получила телесные повреждения, сообщают в Госавтоинспекции Марий Эл.

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