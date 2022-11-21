Тукаевскую ЦРБ возглавил кардиохирург БСМП Набережных Челнов Мансур Потеев

Ранее этот пост занимал Ильдар Шигабутдинов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главным врачом центральной больницы Тукаевского района стал Мансур Потеев. До этого момента он работал кардиохирургом в больнице скорой медпомощи Набережных Челнов. О кадровых изменениях сообщают «Челнинские известия».

Отметим, что общий трудовой стаж Потеева составляет порядка 15 лет.

Ранее пост главврача Тукавской ЦРБ занимал Ильдар Шигабутдинов. Однако он ушел оттуда спустя четыре месяца работы. Теперь Шигабудинов руководит центральной больницей в Дрожжановском районе.

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