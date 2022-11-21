61-летний депутат из Тукаевского района подозревается в мошенничестве на 1,7 миллиона рублей

На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

61-летний индивидуальный предприниматель и депутат Совета Азьмушкинского сельского поселения Тукаевского района, а также трое его работников подозреваются в мошенничестве на общую сумму в 1,7 миллиона рублей.

Предприниматель-депутат осуществлял регулярные перевозки пассажиров автобусами городского и пригородного сообщения. По версии следствия, с января по июль 2021 года он и три водителя искусственно завышали число пассажирокилометров. Это делалось для увеличения субсидий, поступающих из бюджета Татарстана. Утверждается, что полученные незаконным путем средства злоумышленники похитили.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорят в следственном управлении СКР по республики.

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