Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 ноября 2022 10:51

61-летний депутат из Тукаевского района подозревается в мошенничестве на 1,7 миллиона рублей

Он осуществлял регулярные перевозки пассажиров автобусами различного сообщения и, по версии следствия, завышал число пассажирокилометров
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступления.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

61-летний индивидуальный предприниматель и депутат Совета Азьмушкинского сельского поселения Тукаевского района, а также трое его работников подозреваются в мошенничестве на общую сумму в 1,7 миллиона рублей.

Предприниматель-депутат осуществлял регулярные перевозки пассажиров автобусами городского и пригородного сообщения. По версии следствия, с января по июль 2021 года он и три водителя искусственно завышали число пассажирокилометров. Это делалось для увеличения субсидий, поступающих из бюджета Татарстана. Утверждается, что полученные незаконным путем средства злоумышленники похитили.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорят в следственном управлении СКР по республики.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram