На улице Баумана в Казани начали устанавливать новогодние световые арки

Некогда их создали итальянские декораторы совместно с местными специалистами. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

На главной пешеходной улице Казани – улице Баумана, началась установка новогодних световых арок – тех же, что украшали это место в прошлых годах. Некогда их создали итальянские декораторы совместно с местными специалистами.

Предполагается, что и в этом сезоне праздничная иллюминация будет радовать казанцев и туристов вплоть до весны, как то было и в прошлые разы.

Такая иллюминация появляется на главной улице города уже не первый год. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Напомним, ранее «Комсомолка» подробно рассказывала, как улицы столицы Татарстана готовят к Новому году и сколько на это тратят.

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