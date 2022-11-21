За сутки в Татарстане выявили 95 новых случаев COVID-19

С начала пандемии болезнь в регионе подтвердилась у 189 817 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 95 новых случаев COVID-19, госпитализированы 10 зараженных и выписали 73 переболевших вирусом человека. Такие цифры в понедельник, 21 ноября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирусу в республике подтвердился у 189 817 человек, 186 860 из которых выздоровели, а 2 006 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет также 3,9%.

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