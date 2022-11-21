Накануне зимы Казани не хватает порядка 500 дворников

Основные причины увольнения - наступление холодов и увеличение нагрузки. Фото: Евгения ГУСЕВА

К началу зимы в Казани снова выявили нехватку дворников. Город нуждается еще в 500 людях, которые будут очищать тротуары и дворы от мусора и снега. Об этом в ходе еженедельного совещания заявил замруководителя Исполкома города Искандер Гиниятуллин.

По словам Гиниятуллина, для уборки улиц управляющие организации подготовили 201 единицу специальной техники, среди которых тракторы, погрузчики и снегоуборщики. Однако с приходом зимы и, как следствие, увлечением нагрузки дворники все чаще увольняются. Для решения кадрового вопроса им решено было даже повысить зарплату.

В данный момент в столице Татарстана работают около трех тысяч дворников. Небольшое увеличение в их количестве наблюдалось в июле текущего года.

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