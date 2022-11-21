Предприятие из Набережных Челнов направит на поддержку мобилизованных сотрудников по 100 тысяч рублей

Из бюджета Набережных Челнов за октябрь и ноябрь на поддержку мобилизованных и их родных было выделено 87,3 миллиона рублей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Предприятия Набережных Челнов продолжают оказывать поддержку мобилизованным гражданам и их семьям. Так, компания "Акульчев" направит своим сотрудникам, которые были призваны, по 100 тысяч рублей. Об этом на Аппаратном совещании сообщил зам руководителя Исполкома города Рамиль Халимов.

Кроме того, в кратчайшие сроки для этих сотрудников компанией была закуплена полная экипировка. Также на время их отсутствия на работе из-за службы за ними будет сохранена полная выплата ежемесячного оклада.

Напомним, из бюджета Набережных Челнов за два неполных месяца - октябрь и ноябрь, на поддержку военнослужащих и их родных было выделено 87,3 миллиона рублей. Всего за шесть месяцев эта сумма достигнет 500-600 миллионов рублей.

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