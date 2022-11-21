Из бюджета Набережных Челнов выделили 87 миллионов рублей на поддержку мобилизованных и их семей

На эти деньги также закупили гуманитарную помощь для бойцов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из бюджета Набережных Челнов на поддержку мобилизованных и их семей за октябрь и ноябрь выделили более 87 миллионов рублей. Планируется, что за полгода эта сумма возрастет до 500-600 миллионов рублей. Об этом в ходе аппаратного совещания заявил мэр города Наиль Магдеев.

По словам градоначальника, эта сумма была направлена на оплату детских садов, кружков, секций и двухразового питания в школах, отдых детей, гуманитарную помощь, отправленную в зону спецоперации, новогодние подарки для детей мобилизованных и оплату проезда в общественном транспорте.

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