Татарстанцы определили предварительные задачи министерств республики на 2023 год

По итогам онлайн-голосовании по выбору публичных целей и задач министерств Татарстана каждое из ведомств получит по пять-шесть приоритетов для работы в 2023 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Татарстана участвуют в онлайн-голосовании по выбору публичных целей и задач министерств. Общественная палата республики озвучила его предварительные результаты.

Так, за цели Минтруда региона отдали голоса более шести тысяч человек. В топ-3 по выбору задач попали обеспечение высокой доли трудоустройства граждан в центрах занятости, доставка сельских жителей старше 65 лет на профилактические осмотры и диспансеризацию, а также по выбытию в семье не менее 90% детей из социальных приютов.

Отметим, принять участие в данном голосовании можно до 6 декабря на портале Госуслуг республики. По его итогам каждое из ведомств получит по пять-шесть приоритетов для работы в 2023 году.

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