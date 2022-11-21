Новым председателем Комитета физической культуры и спорта Казани назначен Линар Гарипов

Его уже представили новому коллективу. Фото: Марат Мугинов, пресс-служба мэрии Казани

Новым председателем Комитета физической культуры и спорта Исполкома Казани стал Линар Гарипов. О таких кадровых изменениях на еженедельном совещании 21 ноября сообщил мэр города Ильсур Метшин.

Известно, что последние три года Гарипов был начальником спорткомплекса «Ракета». До того он успел поработать как в нефтяной отрасли, так и на производстве. Этот опыт будет полезным на его новой должности, считает Метшин.

Напомним, предыдущий председатель Комитета Альберт Салихов в середине ноября возглавил администрацию Вахитовского и Приволжского районов столицы Татарстана.

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