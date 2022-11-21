ТЮЗ имени Кариева покажет спектакль о мальчике-невидимке, который отправляется на фронт

Премьера постановки запланирована на 5 декабря. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

5 декабря в Казанском Татарском государственном ТЮЗе имени Габдуллы Кариева состоится премьера спектакля «Приключения Рустема». Режиссером постановки выступил Тимур Кулов.

«Приключения Рустема» - первая детская советская фантастика о мальчике-невидимке, написанная классиком татарской литературы Аделем Кутуем в годы Великой Отечественной войны, но так и оставшаяся незавершенной. В наши дни произведение было инсценировано молодым драматургом Айдаром Ахмадиевым.

По сюжету, девятилетний Рустам, съев волшебные цветы папоротника, уходит невидимкой на фронт, чтобы отыскать того единственного Человека, кто смог бы восстановить порядок. Однако эта история не столько о магии, сколько о прощении и прощании с прошлым.

- В этой истории невидимка даже не совсем Рустем. И возникает новый вопрос: а кто есть невидимка? Своим спектаклем я отвечаю на них, эти вопросы и, наверное, даже больше задаю их. Себе. Зрителю. Ведь я не пророк, чтобы давать правильные ответы на все вопросы. Каждый зритель сам для себя найдет ответ, - говорит режиссер спектакля Тимур Кулов.

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