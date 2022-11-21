Стоимость проезда в общественном транспорте Казани может вырасти до 38 рублей

Обращение перевозчиков уже принято к рассмотрению. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что стоимость проезда в общественном транспорте Казани может вырасти на два рубля. Соответствующую заявку перевозчики города направили в Госкомитет республики по тарифам. Там обращение уже приняли к рассмотрению.

В случае, если предложение перевозчиков будет одобрено, безналичный расчет в общественном транспорте столицы Татарстана составит 33 рубля, наличный - 38.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2023 году в Казани перестанут эксплуатировать 250 старых автобусов. Дело в том, что у них истекает срок работы.

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