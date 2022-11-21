Из-за жалоб горожан в Набережных Челнах проверят работу общественного транспорта

Среди прочего местные власти оценят график курсирования маршрутов. Фото: Тимур ХАНОВ.

Власти Набережных Челнов решили проверить, как в городе работает общественный транспорт, а именно – проследить за графиком его курсирования. Об этом в ходе еженедельного совещания 21 ноября заявил замруководителя Исполкома города Илья Зуев.

Причиной для такой проверки послужили жалобы горожан. В обращениях, поступивших местным властям, говорилось о неудобном графике работы автобусов и трамваев, а также о неуважительном отношении водителей к пассажирам.

Напомним, ранее в мэрии татарстанского автограда объяснили, почему не все «ЛИАЗы» выходят на маршруты. Оказалось, что все дело в проблемах с комплектующими. Чтобы передвигаться по городу было комфортнее, планируется закупить партию новых, отечественных автобусов.

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